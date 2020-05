PSG : Neymar, Mbappé et les autres privés de L1 en août ?

Dans : PSG.

Compte tenu du calendrier imprévisible pour le PSG, Paris pourrait être autorisé à débuter la prochaine saison de L1 quelques semaines après les autres clubs français.

La Ligue de Football Professionnel a beau être un navire sans capitaine, elle va devoir rapidement reprendre ses esprits afin d’essayer de fixer un calendrier pour la saison 2020-2021, le gouvernement ayant donné son feu vert à une reprise du football professionnel dès le mois de juin pour l’entraînement et cet été pour le Championnat. Sauf que si en France, la FFF et la LFP font ce qu’elles veulent, on le constate chaque jour, sur le plan européen c’est l’UEFA qui est à la manœuvre. Et compte tenu de l’attitude de la France, l’instance européenne du football ne se prendra pas trop la tête avec notre calendrier pour fixer ses propres échéances. Autrement dit, la Ligue 1, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue n’empêcheront pas l’UEFA de dormir et de caler la fin de la Ligue des champions en août. Cela aura évidemment un impact puisque le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais sont encore qualifiés, les deux clubs français étant, en plus opposés en finale de la Coupe de la Ligue.

Alors, du côté de la Ligue de Football Professionnel on se creuse la tête pour voir ce que l’on pourra faire, sachant qu’en plus le PSG sera qualifié pour la prochaine Ligue des champions, ce qui n’est pas le cas de l’OL. Et selon L’Equipe, si le Paris Saint-Germain devait passer le cap des quarts de finale de la C1, alors le club de la capitale pourrait ne faire ses débuts en Ligue 1 qu’en septembre. « La solution pourrait alors venir d’un report des matches de Paris en Championnat. C’est en tout cas l’hypothèse étudiée », annonce ce samedi le quotidien sportif au sujet de la réflexion en cours du côté de la LFP. Reste que l'UEFA n'a pas encore tranché dans son calendrier, et que même si la Ligue 1 pourrait reprendre autour du 22 août, rien ne pourra avancer sans des dates précises pour la C1.