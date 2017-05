PSG : Paris rêvait de dépoussiérer une ancienne boîte de nuit

Dans : PSG, Info.

Pour développer encore un peu plus ses revenus merchandising, le Paris Saint-Germain cherche actuellement un nouveau lieu de vie sur l'avenue des Champs-Élysées.

Depuis l'arrivée des investisseurs qataris, le club de la capitale est clairement passé dans une autre dimension. Si les résultats sportifs ne sont pas encore au rendez-vous en Ligue des Champions, le PSG a considérablement progressé en termes d'image de marque. Mais Paris n'en a jamais assez, et c'est pour cette raison que le club francilien veut ouvrir un nouveau mégastore dans « un lieu à la hauteur de ses ambitions internationales ».

Pour cela, rien de mieux que l'avenue des Champs-Élysées. Déjà présent sur la plus belle avenue du monde, le PSG cherche un plus grand bâtiment et surtout un espace situé sur le côté soleil, le plus prestigieux et le plus fréquenté. Et Paris a tenté un premier coup en faisant une offre de loyer d'un peu moins de trois millions d'euros par an pour occuper les anciens locaux du Queen, célèbre boîte de nuit parisienne alors fréquentée par la communauté gay. Mais en vain selon L'Equipe, puisque c'est la marque de maquillage Kiko qui s'installera, au cours des prochains mois, sur cet espace de 700 m2, laissé libre depuis deux ans. Après ce premier refus, le PSG repart donc à la chasse pour trouver un nouveau lieu d’emplacement pour sa boutique dans l'objectif de relancer notamment ses ventes de maillots, en légère chute cette saison.