PSG : Paris ne bat plus les gros en L1 constate Pierre Ménès

Dans : PSG, Ligue 1.

Le PSG n’a pas réussi à prendre le meilleur sur l’ASM ce dimanche soir, même si cela en prenait péniblement la direction jusqu’aux dernières minutes du match. Paris a trop reculé, laissant Bernardo Silva armer une frappe qui a fait mouche, et obtenir ainsi le match nul 1-1. Ce partage des points peut légitimement être vu comme une déception pour Paris, qui pensait marquer les esprits en dominant un concurrent direct pour le titre. Mais sur le plan du jeu, les champions de France n’ont pas réussi à montrer leur supériorité, et au final, ce sont encore des points de perdus à domicile face à l’un des pensionnaires du podium. Loin d’être anodin pour Pierre Ménès.

« J’avoue que j’ai été assez déçu de la qualité de jeu des Parisiens, qui ont évolué très bas sur le terrain et n’ont pas montré une volonté offensive bien affirmée. Je trouve que ça joue trop pépère derrière et face à une équipe qui presse y compris sur les remises en jeu aux 6 mètres, on a senti les champions en titre gênés pour ressortir le ballon. D’ailleurs, Paris a fait deux fois moins de passes que d’habitude dans ce match. Paris s’est aussi créé trop peu d’occasions nettes pour une équipe qui joue à domicile. Sur la physionomie du match, il est clair que Monaco méritait largement de repartir avec ce point du nul qui lui permet de garder ses distances avec son hôte du soir et de reprendre la première place au voisin niçois, qu’elle affronte le week-end prochain. Rien n’est encore perdu pour les Parisiens, mais dans les confrontations directes, on se rend compte qu’ils n’ont battu ni Nice ni Monaco au Parc. Ce n’est pas le signe d’une équipe qui progresse… », a souligné le consultant de Canal+, pour qui ces deux matchs non remportés au Parc des Princes sont peut-être un signe que le vent a tourné sur la Ligue 1 cette saison.