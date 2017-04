Dans : PSG, Coupe de France, Coupe, OM.

Ce mercredi soir, le club d'Avranches défiera l'ogre Paris Saint-Germain au stade Michel d'Ornano de Caen, lequel sera bien évidemment archi comble à cette occasion. Même si le suspense sportif paraît relativement faible entre une formation qui pointe à la 2e place de Ligue et sort d'une démonstration contre Monaco et une formation normande qui est actuellement 13e de National, dans les tribunes tout le monde rêvera d'un énorme exploit.

Quoi qu'il en soit, du côté d'Avranches on se frotte déjà les mains, car le PSG a déjà fait savoir qu'il laissait la totalité de sa part dans la recette de cette rencontre. « C’est classe, sachant que Marseille avait pris 75.000E à Granville (Ndlr : le club voisin d'Avranches) pour couvrir ses frais, a confié, dans Le Parisien, le président d’Avranches, qui estime à 1ME l’apport financier engendré par la Coupe de France. On sait déjà ce qu’on va en faire : agrandissement du siège du stade et construction d’une deuxième tribune. » De quoi se souvenir longtemps de ce quart de finale de la Coupe. Et si Avranches réussissait un invraisemblable exploit, le bonus n'en serait que plus succulent.