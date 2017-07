PSG : Paris bloque le prêt d’un milieu à cause de Mbappé

Dans : PSG, Monaco, Mercato.

Derrière les principaux dossiers de son mercato, le Paris Saint-Germain doit également gérer les cas de joueurs moins médiatisés.

On parle notamment des jeunes issus du centre de formation qui, en attendant une place dans l’effectif d’Unai Emery, iront chercher du temps de jeu en prêt. Même s’il n’est arrivé que l’été dernier, Gaëtan Robail (23 ans) fait partie de cette catégorie. Auteur d’une bonne saison avec la réserve, le milieu offensif s’entraîne déjà avec le Cercle Bruges (Belgique). Le problème, c’est que son prêt n’a pas été finalisé par le PSG qui se focalise sur ses discussions avec l’AS Monaco.

« Je vous confirme deux choses et en tant qu'agent de Gaëtan, donc assez bien informé. Gaëtan n'est pas à l'essai au Cercle depuis mardi mais bien là-bas pour y être prêté, a indiqué le représentant de Robail sur Twitter. Et tout était réglé. Le dossier bloque bien à cause du PSG en négociations sur d'autres dossiers avec l'ASM ! Débile oui mais véridique ! Prendre en otage un garçon comme Gaëtan dans le dossier Mbappé frôle quand même le ridicule ! » Egalement intéressés par l’autre Monégasque Fabinho, les dirigeants parisiens sont apparemment débordés.