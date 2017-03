PSG : Paris a un problème au Parc des Princes, Cavani l'avoue

Dans : PSG, Ligue 1.

Edinson Cavani, buteur du PSG sur penalty, après la victoire contre Nancy (1-0) : « Pourquoi ces difficultés pour marquer ? Je ne sais pas. On doit améliorer des choses chez nous, à la maison, parce qu’on a du mal avec les équipes qui défendent beaucoup. Les matchs comme ça, quand tu n’ouvres pas la marque rapidement, les adversaires prennent confiance. La chose la plus importante, c’est de gagner. Le match du Barça ? Il faut oublier le match aller, préparer ce retour et travailler. On va récupérer et le préparer », a-t-il déclaré sur Canal+.