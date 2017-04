PSG : On ne doit rigoler plus avec Cavani, c'est le jugement de Salomon

Si la prolongation de contrat d'Edinson Cavani au sein du Paris Saint-Germain avance, Bruno Salomon a réclamé plus de rapidité à la direction francilienne.

Excellent cette saison sous le maillot du PSG, Cavani surfe même en tête du classement des meilleurs buteurs des cinq grands championnats. Avec son doublé de dimanche contre Guingamp (4-0), l'attaquant uruguayen totalise 29 buts en Ligue 1. Soit deux de plus que Messi, deuxième de ce classement européen. Une sacrée performance qui pousse petit à petit le PSG à prolonger sa nouvelle tête de gondole jusqu'en 2020. Si les négociations avancent ces derniers jours, Bruno Salomon s’impatiente toujours...

« Je lance un appel aux dirigeants parisiens ! Il faut prolonger le contrat de Cavani ! Vite, très vite, ça urge ! Il doit rester au PSG. Une feuille, un stylo doré et hop trois saisons de plus. On n’en parle plus. Paris ne peut pas perdre un joueur comme celui-là. Avec Nasser al-Khelaifi qui a pris le dossier en main, comme l’a tweeté Romain Molina, auteur de la biographie d’Unai Emery, ça devrait se faire », a lancé le journaliste de France Bleu, qui réclame donc un nouveau contrat pour Cavani puisque cette volonté est partagée par toutes les parties, du joueur à Nasser Al-Khelaifi en passant par Emery.