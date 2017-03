PSG : Nkunku demande du temps pour digérer la remontada

Dans : PSG, Ligue 1.

Christopher Nkunku, milieu de terrain du PSG, après la victoire contre Lorient (1-2) : « On retient la victoire et les trois points. On avait à cœur de faire un gros match pour oublier la défaite de mercredi. Mais bon, on sait que ça prendra du temps, avec des grosses performances. Il faudra regarder de l’avant. Je suis soulagé, on voulait repartir avec la victoire, et c’est ce que l'on a fait. Le groupe est déçu, mais c’est normal. On va surmonter ça, avec des bonnes performances… », a-t-il déclaré sur Canal +.