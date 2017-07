PSG : Nike console Verratti avec un contrat à 30 ME

Dans : PSG, Info.

Déterminé à signer au FC Barcelone, Marco Verratti a décidé de ne pas partir au clash contre le Paris Saint-Germain.

Non, le milieu de terrain préfère discuter tranquillement avec ses supérieurs pour tenter de les convaincre. En attendant cette réunion, l’Italien a repris l’entraînement collectif ce vendredi. Et contrairement à ce que l’on pouvait penser, l’ancien joueur de Pescara avait le sourire. Peut-être parce qu’il vient de négocier un très bon contrat avec son nouvel équipementier.

Selon L’Equipe, Verratti s’est engagé avec Nike avec des conditions avantageuses. On parle d’un contrat à 30 millions d’euros sur 10 ans ! On comprend mieux pourquoi « Petit Hibou » a tourné le dos à Puma. Avec cette nouvelle collaboration, le Parisien devient l’un des joueurs les mieux payés par un équipementier. Un joli coup pour Verratti et pour la marque à la virgule.