PSG : Neymar vaut plus de 300ME, Iniesta déprime !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Neymar pourrait bien jouer la nuit prochaine son dernier match avec le FC Barcelone et dans un hasard assez incroyable c'est contre le Real Madrid que la star brésilienne ferait alors ses adieux au Barça. Evoquant le possible départ de Neymar au Paris Saint-Germain lors de ce mercato, Andrés Iniesta ne cache pas sa désolation. S'il ne veut pas encore y croire, le légendaire capitaine du FC Barcelone estime que l'attaquant brésilien vaut largement plus que les 220ME que le PSG va devoir payer.

« C’est une décision qu'il doit prendre seul, mais nous voulons qu'il reste. Il vaut plus que 200 ou même 300ME, son style de jeu convient parfaitement à notre équipe et il ne peut que progresser en restant avec nous. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, il apporte tant à notre équipe et j'espère qu'il va rester encore longtemps avec nous », a confié Andrés Iniesta en marge du clasico qui se disputera dans la nuit de vendredi à samedi aux Etats-Unis. Une rencontre que les supporters du PSG regarderont probablement de très près.