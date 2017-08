PSG : Neymar va forcément griller Messi et Cristiano Ronaldo

Dans : PSG, Ligue 1, Liga.

Le transfert à sensation de l’été fait bien évidemment parler tout le monde, et c’est assez logique. Le PSG a lâché 222 ME pour se payer l’un des membres du Top 3 mondial, encore derrière le duo d’extraterrestres composé de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Plus pour très longtemps affirme Claudio Ranieri. L’entraineur du FC Nantes, qui a vu passer des grands joueurs dans ses équipes, assure que la relève est là et que le Brésilien sera sur le toit du monde dans quelques années.

« Neymar, c’est un grand joueur. Je pense qu’après Ronaldo et Messi il va gagner le Ballon d’Or, il est le futur. Je pense qu’il va les battre tout doucement car il est plus jeune que les deux autres », a assuré l’ancien coach de Leicester, persuadé qu’aucun joueur n’arrivera à la cheville du Parisien dans les prochaines années, quand Cristiano Ronaldo et Messi déclineront et voudront bien faire un peu de place aux autres.