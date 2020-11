PSG : Paris ne ressemble à rien, Laure Boulleau interpelle Tuchel

Dans : PSG.

En grande difficulté contre Leipzig cette semaine, le PSG a livré une nouvelle performance très inquiétante samedi soir contre Bordeaux (2-2).

Accrochés à domicile, les coéquipiers de Neymar n’ont pas livré une prestation inoubliable, bien au contraire. Ce qui interpelle, c’est surtout la faculté du Paris Saint-Germain à se saborder et à changer d’attitude d’une mi-temps à l’autre. Car comme face à Monaco la semaine dernière, le PSG a sombré en seconde période après un premier acte assez convaincant. Cela est absolument incompréhensible aux yeux de Laure Boulleau, laquelle a directement interpellée Thomas Tuchel sur l’antenne de Canal Plus. Car pour l’ancienne joueuse du PSG et de l’Equipe de France, c’est avant tout au coach allemand de régler ce problème colossal qui risque de coûter cher à Paris en Ligue des Champions.

« Il y a un aspect physique, d’accord, mais j’ai du mal à comprendre ce qui se passe mentalement pour avoir une implication qui passe de « on » à « off ». Parce que même avant la sortie de Verratti j’ai trouvé qu’il y avait des défaillances au niveau du replacement, au niveau de l’intensité des duels. Il y a eu beaucoup de pertes de balle. Mbappé était aussi en difficulté au niveau de la finition. Je ne sais pas ce qu’il se passe… mais c’est au coach de trouver les clés. Parce que ce n’est pas possible d’avoir un tel changement d’une période à l’autre » a lancé Laure Boulleau, dans l’incompréhension après cette nouvelle prestation décevante de la part du Paris Saint-Germain, à domicile face aux Girondins de Bordeaux. De toute évidence, c’est une prestation d’un autre acabit que le club de la capitale devra livrer sur la pelouse de Manchester United dans quatre jours en Ligue des Champions…