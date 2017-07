PSG : Neymar ne rentrera pas à Barcelone avec ses coéquipiers !

Marcelo Bechler, le journaliste qui a été le premier à annoncer la possibilité de voir Neymar signer au Paris Saint-Germain cet été, affirme ce jeudi après-midi que la star brésilienne ne rentrera pas à Barcelone avec ses coéquipiers du Barça au retour de la tournée nord-américaine. Un voyage qui est prévu ce week-end. Neymar doit en effet prendre un vol dans les prochaines heures vers la Chine afin de participer à une opération commerciale pour Nike, succédant à Cristiano Ronaldo présent lui aussi quelques jours en Chine pour l'équipementier américain. Après ce voyage dans l'Empire du Milieu, Neymar n'est pas attendu à Barcelone, car c'est à priori d'ici son retour qu'il annoncera son probable transfert au Paris Saint-Germain. Les pièces du puzzle se mettent en place.

Informação que acabamos de trazer no @Esp_Interativo: Neymar não deve voltar para Barcelona com o grupo (falta confirmação do clube).