PSG : Neymar exige un meilleur contrat au Barça ! Paris pousse fort !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Ce mardi, le très puissant média brésilien Globo affirme que les choses sont toujours en stand-by dans le dossier Neymar. Car si le PSG a bien avancé ses pions, il semble que dans le clan de la star brésilienne, on a essayé de convaincre le FC Barcelone de s'aligner sur l'offre salariale parisienne, ce que le club catalan se refuse pour l'instant à faire. Globo confirme qu'en effet après avoir donné son accord au Paris Saint-Germain, Neymar a changé d'avis suite à un long échange avec ses coéquipiers barcelonais le week-end dernier en marge de la tourné du Barça aux Etats-Unis.

Cependant, le père de Neymar a exigé des dirigeants catalans qu'ils améliorent le salaire de son fils, lequel avait déjà obtenu le double de ce qu'il gagnait l'an dernier en échange d'une prolongation (15ME contre 8ME avant). Mais le PSG a proposé de multiplier par deux ce que gagner Neymar au Barça (30ME par an) et forcément l'écart est tellement énorme que cela incite le clan Neymar à hausser le ton. De même, Daniel Alves contacte régulièrement son compatriote et ancien coéquipier pour lui dire qu'en restant à Barcelone, il serait toujours dans l'ombre de Lionel Messi et ne pourra jamais prétendre à un Ballon d'Or. La pression est donc extrême du côté du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone, où la quête de Marco Verratti est désormais passé au second plan. Dans ce dossier-là, le PSG a déjà gagné par KO.