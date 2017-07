PSG : Neymar de nouveau tout proche du PSG selon RAC1 !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Le dossier Neymar est en passe d'entrer dans la légende du mercato avant même que le joueur brésilien signe au PSG ou décide de rester au FC Barcelone. Vendredi, RAC1, radio de Catalogne affirmait que l'attaquant du Barça était tout proche de signer au Paris Saint-Germain. Puis samedi, coup de théâtre, Neymar avait été convaincu de rester à Barcelone suite à un entretien privé dans une chambre d'hôtel avec Lionel Messi et Luis Suarez.

Mais ce dimanche après-midi, Gerard Romero, journaliste de RAC1 à la base de toutes ces infos, affirme que finalement la star brésilienne est réellement proche de rejoindre le club de la capitale. Via son compte Twitter, Romero, souvent bien informé, explique la réunion entre le père de Neymar et les dirigeants barcelonais, samedi aux Etats-Unis, a mal tourné et que même si les coéquipiers du joueur avaient inversé la situation dans un premier temps, Neymar Senior aurait à son tour changé la donne. Et le Paris Saint-Germain est de nouveau le grand favori pour obtenir la signature de Neymar. Suite au prochain épisode !