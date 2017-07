PSG : Neymar au PSG, Laurent Blanc donne son avis !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Toujours sans club depuis son licenciement du Paris Saint-Germain, Laurent Blanc continue de suivre avec attention la Ligue 1 et plus particulièrement les performances du club de la capitale. En marge d’un tournoi de golf, l’ex-entraîneur du PSG a donné son avis sur le mercato du vice-champion de France. Et quand on parle du mercato parisien, difficile de ne pas parler de Neymar, l’homme qui pourrait faire passer un cap à Paris en Ligue des Champions selon l’ancien sélectionneur des Bleus.

« C’est un club qui a un potentiel économique incroyable. Avec un joueur du niveau de Neymar, le PSG pourrait devenir ce grand club en Europe dans le futur. Gagner la Ligue des champions avec lui ? Oui ou avec d'autres joueurs. Il faut du temps. Ce n’est pas une compétition que vous remportez uniquement en dépensant des millions. Le foot ne fonctionne pas comme ça. Un club a besoin de stabilité, d’un projet. Le PSG a grandi très vite. C’est un club qui est devenu important et qui remportera un jour la Ligue des champions » a confié Laurent Blanc à des médias italiens, convaincu que la signature d’un joueur d’un tel calibre permettra à Paris de rêver définitivement plus grand.