PSG : Meunier le voulait à Paris, il est parti à MU

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Difficile de faire la fine bouche quand on est un joueur ou un supporter du PSG en voyant le mercato réalisé par les dirigeants cet été. Comme l’avait promis Nasser Al-Khelaïfi, le club de la capitale a frappé fort pour se renforcer et se donner les moyens de reconquérir le titre en France et d’aller plus loin en Ligue des Champions. L’attaque fait désormais des envieux dans toute l’Europe, mais en revanche, il n’y a eu aucun renfort dans l’entrejeu. Un brin dommage selon Thomas Meunier, qui a confié dans un entretien sur SFR Sport qu’il aurait bien vu un joueur pour apporter sa qualité à l’effectif parisien.

« Manchester United a vraiment refait une bonne équipe cette année. Je pense notamment à Nemanja Matic que j'aurais bien voulu voir à Paris, il est vraiment exceptionnel », a expliqué le défenseur belge à propos du milieu de terrain serbe, pas conservé par Antonio Conte à Chelsea malgré son importance dans le titre acquis par les Blues. Ce n’est pas le PSG qui en profitera, mais l’un des clubs préférés de Thomas Meunier : Manchester United.