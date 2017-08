Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Monaco.

Kylian Mbappé (après sa signature au PSG ) : « C’est avec beaucoup de joie et de fierté que je rejoins le Paris Saint-Germain. Pour tout jeune originaire de la région parisienne, c’est souvent un rêve de pouvoir porter le maillot Rouge et Bleu et de goûter à l’atmosphère unique du Parc des Princes. J’ai été séduit par le projet du Club, c’est l’un des plus ambitieux en Europe. Aux côtés de mes nouveaux coéquipiers, je compte poursuivre dès aujourd’hui ma progression tout en aidant l’équipe à atteindre les très grands objectifs qu’elle s’est fixés. »