PSG : Mbappé discute avec Paris, Madrid refuse la surenchère !

Le Paris Saint-Germain insiste dans le dossier Kylian Mbappé, même si pour l'instant le club de la capitale n'a pas transmis d'offre officielle à l'AS Monaco. Après une première rencontre il y a quelques semaines entre l'attaquant français et Nasser Al-Khelaifi, un deuxième rendez-vous a eu lieu vendredi affirme @ParisUnited6. Et Unai Emery aurait même déjà eu l'occasion de parler directement avec Mbappé.

Si le Paris Saint-Germain est passé à la vitesse supérieure concernant Kylian Mbappé, le Real Madrid semble lui vouloir clairement calmer le jeu. Alors que les Merengue avaient fait du joueur monégasque une de leurs cibles estivales, la Cadena Cope affirme ce lundi que le club espagnol n'accepte pas de se livrer à une bataille à coup de dizaines de millions d'euros avec le PSG. Au point même que le Real Madrid aurait refusé de s'aligner sur l'offre du Paris Saint-Germain, au-delà des 100ME, estimant qu'il ne fallait pas aller trop loin concernant un joueur qui n'a que 18 ans. Reste que cette position madrilène sur Kylian Mbappé peut ressembler à une stratégie décidée suite à des informations qui circulent sur la décision de l'AS Monaco de garder l'attaquant un an de plus avant de le céder en 2018. Tout le monde pourrait se retrouver alors pour une énorme bataille, la saison 2017-2018 permettant d'en savoir encore plus sur le potentiel de Mbappé.