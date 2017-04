PSG : Matuidi vote pour l'OL

Dans : PSG, Ligue 1, OL, Monaco.

Pleinement inscrit dans la course au titre en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, Blaise Matuidi espère que l'Olympique Lyonnais va battre l'AS Monaco ce dimanche soir au Parc OL.

Leader du championnat depuis sa victoire contre le MHSC samedi (2-0), le club de la capitale espère bien conserver sa place à l'issue de cette 34e journée. Mais pour garder ce fauteuil, acquis pour la première fois de la saison par Paris, le PSG attend un faux-pas de Monaco. Relégué à trois unités, avec deux matchs en retard, l'ASM, dans l'euphorie et la fatigue de sa qualification en demi-finale de la Ligue des Champions, n'est pas à l'abri d'une erreur de parcours dans le sprint final. Et celle-ci peut très bien intervenir ce dimanche à Lyon, où le club du Rocher affrontera une équipe déterminée et en pleine confiance. Un revers de Monaco à l'OL, Blaise Matuidi en rêve clairement...

« On savait que pour être en tête de la Ligue 1, il fallait une victoire, de la maîtrise et de la possession. On a joué face à une bonne équipe de Montpellier, solide. Sur les contres ils sont efficaces. On n’a pas concédé de but et c’est important aussi. Le chemin est encore long, on se focalise sur nous et on verra pas à pas ce que Monaco fera. Il fallait gagner pour pouvoir mettre la pression sur Monaco. On enchaîne, on est heureux car il fallait aussi démontrer de belles choses. La première place est anecdotique car Monaco joue dimanche. On verra ce qu’ils font, Lyon et Monaco sortent d’une bonne semaine. Tous les matchs sont difficiles, pour tout le monde. On a vu Monaco en difficulté face à Dijon, il n’y a pas de match facile. Ce sera deux belles équipes qui s’affronteront, on verra bien, mais ce ne sera qu’à la fin du match qu’on en saura plus. Mais je ne vais pas vous cacher que je serai supporter de l’OL », a lancé, en zone mixte, le milieu de terrain du PSG, qui souhaite donc que Monaco chute une nouvelle fois à Lyon, comme cela a été le cas lors de la finale de la Coupe de la Ligue... contre le PSG.