PSG : Lucas Alario à Paris, c’est non

Dans : PSG, Mercato.

Le PSG cherche bien un attaquant pour cet hiver, mais ce ne sera pas Lucas Alario. Même si Patrick Kluivert adore le jeune buteur argentin (24 ans), et que des discussions sont en cours, son arrivée pour cet hiver ne correspond pas à ce que recherche le club parisien. Le champion de France veut en effet faire venir un numéro 9 capable de seconder Edinson Cavani, et donc d’avoir suffisamment d’expérience et de capacité d’adaptation pour répondre présent en cas de sollicitation en Ligue des Champions par exemple. Ce n’est pas le cas de Lucas Alario, et Nasser Al-Khelaïfi l’a fait savoir.

« On parle avec le coach pour trouver un attaquant. Ce ne sera pas Alario pour cet hiver, c’est sûr », a confié le président du PSG en marge du match de son équipe à Tunis, mercredi soir. Le message est passé auprès du clan Alario, et la recherche se poursuit pour un buteur.