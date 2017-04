PSG : Létang à Lens ? Martel dément

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue 2.

S'il a présenté sa démission du Paris Saint-Germain, Olivier Létang ne grossira pas les rangs de Pôle Emploi. Car le futur ancien directeur sportif du PSG aurait trouvé un club affirmait ce mardi Le Parisien. En effet, Olivier Létang serait déjà d'accord avec les dirigeants du RC Lens afin qu'il prenne le poste de directeur sportif actuellement occupé par Jocelyn Blanchard, lequel serait appelé à d'autres fonctions...ou invité à quitter le club nordiste.

Mais du côté du club nordiste, on a vivement riposté à cette information du Parisien. Et c'est le patron lensois qui a personnellement informé tout le monde que la venue d'Olivier Létang n'était pas d'actualité. « Le Président Gervais Martel tient à démentir formellement les rumeurs d’arrivée de M. Olivier Létang au poste de directeur sportif du RC Lens », a clairement fait savoir le dirigeant du RC Lens. Pour l'instant, le RC Lens est troisième de Ligue 2 et n'a donc aucune certitude concernant une montée directe en Ligue 1, la bataille étant rude au championnat pour la formation de Gervais Martel.