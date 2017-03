Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Totalement hagard après l’incroyable fin de match du PSG, Marco Verratti va avoir du mal à se remettre de cette élimination 6-1 face au FC Barcelone. D’autant plus, qu’avec le but du 3-1 marqué par Edinson Cavani et avec trois buts à marquer pour le club catalan en quelques minutes, la cause semblait entendue. Mais l’impensable s’est produit. Et même pour les joueurs de Luis Enrique, on n’osait pas y croire.

« On pensait qu’à 3-1, on allait passer. Mais après, en cinq minutes, il s’est passé des choses que, même dans les rêves les plus improbables, personne n’imaginait. J’ai parlé à des joueurs du Barça après le but de Cavani. Ils m’ont dit que c’était fini. Je n’oublierai jamais ce match, j’espère que cela va nous servir de leçon, pour tout le monde. Il y aura d’autres moments difficiles, nous devons relever la tête, nous comporter en hommes. Il ne faut pas s’en prendre aux arbitres, nous sommes les premiers responsables », a confié Marco Verratti, qui ne veut pas se chercher d’excuses ailleurs alors que le PSG a été totalement absent des débats pendant 94 minutes.