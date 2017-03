PSG : Les deux énormes rêves extra-sportifs d’Al-Khelaïfi d’ici 2020

Dans : PSG, Ligue 1.

Président du Paris Saint-Germain depuis le rachat du club par QSI, Nasser Al-Khelaïfi a toujours fait savoir que sa priorité était de faire grandir le club de la capitale pour l’amener à être considéré comme les autres grands clubs européens.

Le chemin est encore long, même si en dépit de ses éliminations en Ligue des Champions, Paris a gagné le respect de l’Europe avec quelques performances de choix. Sur le plan financier, là aussi le PSG a beaucoup grandi, mais cela ne fait que commencer. En effet, selon L’Equipe de ce vendredi, Nasser Al-Khelaïfi souhaite multiplier la valeur du club par deux, pour qu’elle atteigne 1,5 milliard d’euros en 2020. Actuellement, le PSG a la 10e valeur européenne avec 800 ME environ, selon différentes études. Déjà très bien pour un club évalué à 60 ME en 2012. Pour arriver à cette prouesse, outre le marketing, les performances, le sponsoring, le dirigeant qatari mise énormément sur un Parc des Princes rénové et agrandi.

Il s’agit de son deuxième vœu : celui de voir le PSG jouer dans un stade de 60.000 places. Rajouter 12.000 sièges donc à la version actuelle, et une bonne partie d’emplacements en loges ou en V.I.P. De nombreux architectes ont déjà étudié la question, et la meilleure solution reste de rapprocher les deux virages du bord du terrain, où il y a encore pas mal de marge, afin de retravailler sur l’inclinaison de la tribune, sans toucher au toit. Un tour de passe-passe qui aurait un coût : 200 ME, à charge du PSG, qui a un bail de la Mairie de Paris pour faire à peu près ce qu’il veut du Parc des Princes. Un nouveau projet ambitieux, mais qui montre aussi, si besoin était, que Nasser Al-Khelaïfi a des projets sur le très long terme pour le club de la capitale.