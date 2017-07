PSG : Le Real Madrid se mêle du dossier Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Interrogé sur le potentiel transfert de Neymar au Paris Saint-Germain, Casemiro n'a pas hésité à faire un appel du pied en faveur du... Real Madrid.

Depuis plusieurs jours, Neymar est en plein doute. Alors que le FC Barcelone fait son maximum pour garder sa star brésilienne en utilisant tous les leviers possibles, avec notamment le forcing de Messi et de Suarez, ses deux compères de la MSN, l'attaquant de 25 ans continue de se rapprocher du club de la capitale française. Si son futur contrat est déjà prêt à être signé, Neymar doit cependant attendre que le PSG trouve une solution pour payer sa clause libératoire de 222 ME. En attendant, l'Auriverde semble en proie au doute... Et s'il choisissait finalement de quitter Barcelone pour rejoindre le Real Madrid ? Cette boutade est signée Casemiro.

« Pourquoi il ne viendrait pas jouer au Real Madrid ? Il serait le bienvenu ici. C’est un grand joueur. J’ai une grande admiration pour lui. Il sait ce qu’il fait. Il est bien entouré, son père est une grande personne et il sait ce qu’il fait. S’il quitte Barcelone, je lui souhaite toute la chance du monde. S’il reste aussi », a lâché, sur Globoesporte, le milieu de terrain du Real Madrid, qui fait donc son effet avec sa petite blague, mais ce n'est pas pour autant que Neymar va signer chez l'ennemi du Barça. Bien tenté quand même...