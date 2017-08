PSG : Le maillot third 2017-2018 dévoilé

Dans : PSG, Ligue 1.

Le site CulturePSG.com a dévoilé ce mardi midi le maillot third du Paris Saint-Germain, lequel sera utilisé lors de la Ligue des champions 2017-2018. Il s'agit d'un maillot entièrement noir avec des motifs discrets. Sa version floquée du nom de Neymar devrait s'arracher comme les autres, on parle de plus de 25.000 maillots déjà vendus au seul nom de la star brésilienne. Le maillot jaune du PSG est d'ailleurs indisponible depuis près de 15 jours.