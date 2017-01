PSG : Le dossier Jesé totalement chamboulé !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Après avoir refusé l’idée d’être prêté à la Roma, Middlesbrough, Valence ou Sunderland, Jesé n’avait qu’une seule destination en tête : Las Palmas.

Mais entre la perspective de laisser l’attaquant retrouver son île natale et ses tentations, ainsi que le fait que le club espagnol ne pouvait payer que 20 % de son salaire en prêt, cette idée ne plaisait pas du tout aux dirigeants parisiens. Et ces derniers pourraient bien finir par avoir gain de cause. En effet, L’Equipe explique dans son édition de jeudi que les représentants de l’ancien madrilène tentent actuellement de finaliser son arrivée à… Middlesbrough.

Le club anglais le veut depuis longtemps, et notamment son entraineur espagnol Aitor Karanka, ancien du Real et ex-adjoint de José Mourinho. De plus, « Boro » peut prendre en charge le salaire du joueur, ce qui ferait le bonheur de tout le monde… sauf Jesé. Mais avec l’arrivée de trois joueurs offensifs cet hiver (Lo Celso, Draxler et Guedes), l’Espagnol a bien compris qu’il avait intérêt à se trouver une porte de sortie plutôt que de tenter le pari Las Palmas, qui pouvait très bien échouer au 31 janvier. Son arrivée en Premier League pourrait lui permettre de se relancer, même s’il va devoir retrouver une forme un peu plus affutée que ces dernières semaines, où Unai Emery ne le prenait même plus systématiquement dans le groupe.