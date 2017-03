PSG : Le cas Verratti, Paris se ridiculise tout seul note Pierre Ménès

Dans : PSG, Ligue 1.

Les propos de Donato Di Campli continuent de faire parler pendant cette trêve internationale. Toujours aussi bavard, l’agent de Marco Verratti a répété que son joueur pourrait partir si le Paris Saint-Germain n’était pas à la hauteur de ses ambitions.

Une menace jugée irrespectueuse, surtout de la part du milieu de terrain qui n’a rien fait pour empêcher l’élimination de son équipe à Barcelone en Ligue des Champions. D’ailleurs, Pierre Ménès ne s’est pas gêné pour lui rappeler sa mauvaise prestation au Camp Nou, ni pour recadrer son représentant qui nuit à l’image du club francilien.

« Il devrait davantage conseiller à son joueur d’être plus professionnel dans son quotidien, plutôt que de vouloir systématiquement prendre une grosse commission sur un transfert dans un grand club, a réagi le chroniqueur de CNEWS Matin. Car même si Verratti est le meilleur joueur du PSG, cela reste quand même insuffisant, notamment dans les grands rendez-vous. A Barcelone, il a été inexistant. Et puis, il ne marque quasiment jamais et il fait relativement peu de passes décisives. On est encore très loin du top niveau mondial et d’un joueur comme Xavi. »

L’image du PSG en Europe

« Dans ce dossier, le club de la capitale doit montrer un peu plus de caractère et dire à son agent : "Il veut partir ? La porte est ouverte, mais c’est 100 millions d’euros !" Avec cette somme, les dirigeants parisiens pourront recruter d’autres joueurs, a imaginé Pierre Ménès. Le PSG ne peut se laisser dicter sa loi par un gamin de 24 ans et par un agent plus ou moins recommandable. Cela envoie de mauvais signaux en Europe comme en interne. » Mais pour le moment, les dirigeants parisiens font le maximum pour convaincre l’Italien de rester.