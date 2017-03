PSG : Paris envoie du rêve au mercato pour conserver Verratti

Dans : PSG, Mercato.

Difficile d’y voir clair dans le jeu des phrases contradictoires lancées par Donato Di Campli depuis l’élimination de la Ligue des Champions, mais le clan Verratti joue forcément un peu avec les nerfs du PSG.

Le milieu de terrain italien est considéré comme le joyau de la formation parisienne par ses dirigeants, qui en ont déjà fait le recordman de prolongation de contrat depuis son arrivée en 2012. Mais pour éviter que l’ancien joueur de Pescara ne regarde d'un peu trop près ce qu’on lui propose ailleurs, Paris a préféré mettre les choses au clair dernièrement. Ainsi, selon L’Equipe, une réunion a eu lieu la semaine dernière avec le représentant de Verratti, pour le convaincre de deux choses.

Que « Petit hibou » était le joueur sur lesquels les dirigeants franciliens souhaitaient plus que jamais s’appuyer pour construire une équipe capable de gagner la Ligue des Champions. Et enfin que cette équipe, qui n’a pas réussi à conserver quatre buts d’avance face à Barcelone, allait être sérieusement renforcée cet été. Le PSG aurait annoncé son intention d’être « très actif l’été prochain sur le marché des transferts », promettant clairement de grandes manœuvres pour renforcer la formation parisienne. Des propos très optimistes et qui n’ont pu que faire plaisir à l’Italien et à son entourage, même si cela ne devrait pas empêcher Donato Di Campli de lancer quelques appels du pied aux grands d’Europe au cours de cette fin de saison qui s’annonce beaucoup moins réjouissante que prévue.