PSG : Le boss du fair-play financier dit oui à Neymar au PSG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Depuis que la possibilité de voir Neymar signer au Paris Saint-Germain semble sérieuse, la question du respect du fair-play financier par le Paris Saint-Germain se pose. Chacun tente de spéculer sur la manière dont le club de la capitale va pouvoir monter financement cette énorme transaction en respect des règles de l'UEFA. Mais, ce jeudi, les propos de Andrea Traverso, patron du fair-play financier au sein de l'instance européenne du football, vont clairement dans le sens du PSG.

Pour ce dernier, il ne fait aucun doute que les dirigeants du Paris Saint-Germain ont les moyens de respecter leurs engagements avec l'UEFA même en signant Neymar lors de ce mercato. « En 2010, le football était en déficit de 1,7 milliard d’euros, désormais nous sommes en dessous de 300ME, ce qui prouve que notre action porte ses fruits et que tout cela est viable. Si Manchester City et le PSG font ce qu’ils veulent ? C’est faux ! City et le PSG ont respecté les accords qu’ils avaient pris. Ils ont des revenus énormes et peuvent donc agir, mais les règles sont les mêmes pour tout le monde. Si un club achète un joueur, nous supposons qu’il a fait ses calculs. Sinon il sera puni. Mais nous ne pouvons pas arrêter les transferts. Les clubs les plus riches grandissent plus rapidement, c’est dans le football comme partout ailleurs dans le monde (…) Le football est en croissance de 10% par an. Tout le monde est surpris par les chiffres de Neymar, mais les recettes de ces clubs ont augmenté et ils ont sans doute fait les bons comptes pour pouvoir dépenser », a reconnu Andrea Traverso, visiblement convaincu que le Paris Saint-Germain a les moyens de ses ambitions lors de ce mercato 2017.