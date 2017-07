PSG : Le Barça croit au Père Noël et propose un deal pour Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Bien décidé à pourrir la vie du Paris Saint-Germain dans le potentiel transfert de Neymar, le FC Barcelone tente le tout pour le tout pour sortir vainqueur de ce combat.



Dans le dossier Neymar, le Barça ne fera aucun cadeau au PSG. Alors que le club de la capitale française a conclu un accord contractuel avec l'attaquant brésilien dans son dos, le club catalan va tirer toutes les ficelles pour sortir de cette transaction avec le sourire ou presque. Selon Mundo Deportivo, le FCB demande deux choses pour vendre Neymar au PSG : 222 ME, soit le prix de la clause libératoire de Neymar, plus un joueur.

Incapable de retenir sa star de 25 ans, malgré tous les efforts du monde, le Barça veut inclure un joueur francilien dans l'affaire pour que le PSG rentre dans les clous du fair-play financier. Et pour cela, le PSG devra lâcher l'une de ses stars, ce que le club espagnol a bien compris. Par conséquent, et en plus des 222 ME de la clause, le FCB veut Di Maria, Draxler, Rabiot ou Verratti. Si l'option argentine semble la plus réaliste, les autres sont inimaginables dans l'esprit de la direction parisienne, qui a de toute façon les cartes en main puisque Neymar veut rejoindre Paris pour des raisons sportives et personnelles. Autant dire que le montage proposé par le Barça a peu de chances de voir le jour !