PSG : Le Barça connaît déjà le plan d’Emery

En tant qu’ancien entraîneur du FC Séville, Unai Emery connaît bien le FC Barcelone, le prochain adversaire du Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Ligue des Champions (match aller le 14 février).

Seulement voilà, les Blaugrana, eux aussi, sont habitués aux stratégies du coach parisien. A commencer par Denis Suarez, passé sous les ordres du technicien espagnol en Andalousie. Du coup, le milieu du Barça ne serait pas surpris de voir Blaise Matuidi au poste d’ailier gauche, comme lors du match face à Nice (2-2, 17e journée).

« Contre nous, je m’attends à un PSG très physique, ce qu’il est déjà. J’ai vu le match face à Nice, quand ils jouaient pour la place de leader. Il y avait trois milieux défensifs, et un autre milieu sur un côté gauche. Et je pense qu’il fera la même chose contre nous. Parce qu’avec Séville quand on affrontait le Barça, on jouait comme ça », a confié l’ancien joueur de Villarreal à Mundo Deportivo.

Le Barça attend un Paris « totalement différent »

« Le PSG est une grande équipe. Elle a recruté Emery pour gagner la Ligue des Champions. Unai est intelligent. Il va nous rendre les choses difficiles, a annoncé Denis Suarez. Le PSG qui jouera contre nous sera différent de celui de décembre. Totalement différent. Et il aura très envie de nous éliminer, j’en suis sûr. » Il ne faudra donc pas compter sur un excès de confiance des coéquipiers de Lionel Messi.