PSG : La Real Sociedad pousse Berchiche à Paris

Attendue depuis plusieurs semaines maintenant, la première recrue du Paris Saint-Germain pourrait bientôt être officialisée très vite. Et comme pressenti depuis plusieurs jours, il devrait bien s’agir de Yuri Berchiche (Real Sociedad). Selon les informations du Parisien, le numéro 15 du club espagnol est d’ores et déjà d’accord avec le PSG. Place désormais aux négociations entre les deux écuries. Pour rappel, le joueur possède une clause libératoire à 30 ME dans son contrat.

Selon le quotidien national, le Paris Saint-Germain ne montera pas jusqu’à cette somme pour un latéral de 27 ans n’ayant jamais disputé la Ligue des Champions. En interne, les décideurs franciliens ont estimé le prix du joueur à 15 ME maximum. Conscients de l’opportunité que représente un transfert chez le vice-champion de France pour le joueur, les dirigeants de la Real Sociedad ne devraient pas s’opposer à cette transaction et tenteront de négocier au mieux les bonus pour faire grimper au maximum l’indemnité de transfert. Des clauses liées au nombre de matchs disputés par le joueur devraient notamment être intégrées.