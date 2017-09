PSG : L'objectif de Paris pour devenir très grand ? Égaler l'OM

Dans : PSG, Ligue des Champions, OM.

Avec son équipe de galactiques, le Paris Saint-Germain n'a pas d'autre choix que de remporter la Ligue des Champions dans les années à venir, ne serait-ce que pour égaler l'Olympique de Marseille, selon Boukary Dramé.

« À jamais les premiers ». Cette tirade, les supporters parisiens la subissent depuis plus de vingt ans, et le titre de Champion d'Europe de l'OM en 1993. Mais désormais, et peut-être plus que jamais après un mercato estival complètement fou avec les arrivées de Neymar et de Mbappé pour 400 ME, le club de la capitale française n'a qu'un seul objectif : gagner la Ligue des Champions, et ainsi devenir le deuxième club de Ligue 1 à s'adjuger ce trophée continental si convoité. C'est en tout cas le désir ultime de Boukary Dramé (Atalanta Bergame).

« Le PSG ? C’est vrai que c’est devenu un grand club. Il ne manque que la Ligue des Champions pour que ça devienne un très grand club. Moi, de ce que je vois, c’est devenu très people. Dans les tribunes, il y a des gens, qu’on ne pensait même pas voir un jour… Ils s’intéressent beaucoup plus au PSG. Il y a beaucoup plus de gens qui ne regardaient même pas le foot et qui aujourd’hui portent le maillot du PSG et viennent au stade. Maintenant, on espère gagner ce qu’on attend depuis longtemps, ce que Marseille a gagné. À l’heure actuelle, quand on parle avec des Marseillais, quoi que l’on fasse, ils nous disent : "On a gagné la Ligue des Champions et vous, vous ne l’avez pas gagnée". Maintenant l’objectif c’est celui-ci », a lancé, sur Onze Mondial, l'ancien défenseur parisien (2000-2007), qui ne jure donc que par la Ligue des Champions. Et si la Ligue 1 est aussi importante, surtout après le revers de l'an dernier contre Monaco, la troupe d'Unai Emery sera jugée sur le plan européen.