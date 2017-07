PSG : L'Inter Milan s'attaque à un autre joueur de Paris

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Troisième défenseur central du Paris Saint-Germain dans l'esprit d'Unai Emery, Presnel Kimpembe pourrait avoir des envies d'ailleurs cet été. Et un grand club italien est sur les rangs pour l'accueillir.

L'Inter Milan aime le PSG, mais pas sûr que cet amour soit réciproque. Après s'être mis en tête de recruter Di Maria, Rabiot ou Aurier durant ce mercato estival, les Nerazzurri tentent désormais leur chance pour Presnel Kimpembe, selon La Repubblica. Avec plus de réussite que dans les dossiers précédents ? Peut-être pas, mais l'Inter dispose d'une plus grande marge de manœuvre dans ce dossier, sachant que l'international français n'est pas titulaire à Paris. Troisième dans la hiérarchie, derrière Thiago Silva et Marquinhos, Kimpembe ne devrait pas avoir beaucoup de temps de jeu à Paris la saison prochaine.

Par conséquent, et sachant qu'il a l'ambition de franchir un cap à 21 ans, un départ vers d'autres cieux pour trouver un rôle de titulaire est possible. Le club intériste lui proposerait une bonne place au sein de son effectif de Serie A, mais le PSG pourrait bien se montrer intransigeant dans ce dossier en conservant coûte que coûte son grand espoir défensif. L'Inter Milan est donc en passe de se casser une énième fois les dents sur le PSG...