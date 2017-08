PSG : L'incroyable plan de la Juve pour recruter Aurier !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

D’accord avec Tottenham, Serge Aurier ne s’est toujours pas officiellement engagé avec le club de Premier League. Et pour cause, la situation juridique du joueur bloque ce transfert, l’Ivoirien étant toujours interdit de séjourner en Grande-Bretagne. Devant cette situation, un club pourrait sauter sur l’occasion et tenter sa chance : la Juventus Turin réfléchirait effectivement à un montage assez complexe pour enrôler l’ancien du TFC.

Selon les informations de Tuttosport, le club turinois devrait revenir à la charge dans les prochaines heures pour tenter d’enrôler l’arrière droit du PSG. Problème pour le champion d’Italie en titre : le club turinois ne peut plus recruter de joueur extra-communautaire. Ainsi, la Juventus réfléchirait sérieusement à recruter Serge Aurier avant de le prêter six mois dans un autre club (moins huppé) de Série A, le temps pour la Vieille Dame de faire une place au joueur pour janvier 2018. Une démarche surprenante mais qui pourrait finalement arranger tout le monde, le PSG souhaitant se débarrasser du joueur et ce dernier étant toujours bloqué pour signer à Tottenham…