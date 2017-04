PSG : L’hommage inattendu de Verratti à un joueur parisien

Dans : PSG, Ligue 1.

Devenu probablement le joueur à la plus forte valeur marchande du club de la capitale, Marco Verratti n’est toutefois pas encore un cadre du vestiaire. Sa parole compte, mais il fait surtout l’unanimité avec son jeu plus que son comportement. Le milieu de terrain est encore loin de ce qui reste selon lui sa référence dans le groupe du PSG. Interrogé par bein SPORTS sur la personne la plus impressionnante à ses yeux depuis son arrivée à Paris, l’international italien a choisi un coéquipier discret, efficace mais exemplaire.

« Je vais dire un homme auquel vous ne pensez pas mais Maxwell, c’est un joueur magnifique. Que ce soit dehors ou sur le terrain, comme personne. Tout », a confié l’ancien joueur de Pescara, qui n’ignore bien évidemment que le Brésilien a su garder un niveau de jeu élevé chaque saison, finissant logiquement par céder progressivement sa place à Layvin Kurzawa, le tout sans faire la moindre histoire depuis qu’il a posé ses valises dans la capitale française.