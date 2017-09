Dans : PSG, Mercato.

A peine le mercato terminé, l’UEFA a lancé l’offensive contre le PSG pour étudier un éventuel non-respect du fair-play financier. Un empressement téléguidé par les grands clubs européens selon Pierre Ménès, qui estime que cette requête n’aboutira pas, car les dirigeants parisiens savent parfaitement ce qu’ils font.

« Paris avait 200 ME pour recruter. Ils ont vendu 60. Donc Neymar c’est ok, et Mbappe c’est la saison prochaine. Pipi de chat, mais faut bien faire plaisir au Barça et au Real. Faut arrêter de les prendre pour des bédouins qui descendent de leur chameau. Ils ont une armée d’avocats qui bossent sur ce dossier », a argumenté le consultant de Canal+, persuadé que cette offensive rapide de l’UEFA sur les dépenses du PSG ne débouchera pas sur des sanctions. L'instance européenne du football devra un jour ou l'autre expliquer pourquoi effectivement il y a eu un tel empressement à diligenter cette opération.