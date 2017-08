PSG : L’énorme conséquence mercato de la venue de Mbappé

Dans : PSG, Mercato.

Ce n’est pas encore fait, mais le transfert de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain est entré dans sa dernière phase, puisque l’AS Monaco doit simplement se mettre d’accord avec le club de la capitale sur le joueur de l’effectif d’Unai Emery qui servira de monnaie d’échange dans la transaction. Un gros dossier, mais la venue de l’attaquant international français est largement envisagée. Au point d’avoir des conséquences radicales sur le reste du marché des transferts du PSG.

Selon Le Parisien, si la signature de Kylian Mbappé devait se confirmer, alors deux gros dossiers seraient immédiatement abandonnés. Il ne serait en effet plus question de faire venir un gardien de but, malgré les incertitudes qui planent à ce niveau, ni un milieu de terrain en dépit de la vente de Matuidi et de celle à venir de Krychowiak. Il faudrait en revanche, pour apporter un peu d’équilibre économique, laisser partir au moins cinq joueurs, dont très probablement Angel Di Maria, en plus de Krychowiak, Ben Arfa, Aurier, Lucas et Guedes. Un coup de balai qui permettrait aussi d’éviter un surnombre assez incroyable en attaque, alors que le PSG sera capable d’aligner une ligne offensive galactique.