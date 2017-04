PSG : L'avis d’Emery qui ne va pas plaire à Rabiot

Dans : PSG, Ligue 1.

Interrogé sur le positionnement d'Adrien Rabiot au sein du Paris Saint-Germain, Unai Emery s'est montré très clair. Et ça risque de ne pas plaire au principal intéressé...

Devenu un titulaire à part entière dans le club de la capitale française sous les ordres d'Emery, Adrien Rabiot réalise une très belle saison. Malgré tout cela, le milieu de terrain doit mettre un peu d'eau dans son vin. S'il met son talent au service du collectif en jouant où son coach lui demande, Rabiot ne s'épanouit pas forcément au poste de sentinelle alors qu'il a plus les qualités d'un numéro huit. Et depuis la fin de la trêve internationale du mois de mars, Rabiot ne joue plus qu'en six, hormis en finale de la Coupe de la Ligue contre Monaco où Motta a occupé ce rôle... Et ce n'est pas prêt de changer si l'on en croit les dires d'Emery.

« J'ai parlé beaucoup avec Rabiot, Motta et le staff. Rabiot peut jouer en sentinelle, en huit aussi. Motta, à Barcelone, jouait d'abord en 8, puis il a reculé, car il avait cette faculté. Rabiot peut apprendre à jouer à ce poste et grandir aussi. Il peut. Il a une très bonne évolution au milieu, et il va encore s'améliorer à ce poste. C'est le mieux pour lui et l'équipe. Motta et Rabiot peuvent jouer en sentinelle », a lancé, en conférence de presse avant le match contre Metz, l'entraîneur parisien, qui utilise donc l'exemple de Motta pour montrer les bienfaits de son choix à Rabiot.