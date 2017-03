PSG : L'agent de Verratti tente de corriger son dérapage

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce mercredi matin, dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Donato Di Campli avait été très clair, affirmant que le PSG n'avait pas réellement les moyens sportifs de permettre à Marco Verratti d'atteindre ses objectifs et que ce dernier devait partir s'il voulait gagner des titres. « C’est une situation compliquée qui va au-delà du contrat qu’il a au PSG jusqu’en 2021. Marco veut gagner, mais le PSG, tel qu’il est en ce moment, ne peut pas lui permettre de le faire. Il est à Paris depuis 5 ans et doit maintenant avoir le raisonnement suivant : gagner beaucoup d’argent sans gagner ou gagner et devenir un champion », avait affirmé le représentant du milieu de terrain italien dans le quotidien sportif transalpin.

Mais, prenant conscient ce l'impact de ses propos très peu courtois à l'encontre du PSG, Di Campli a changé de version ce mercredi soir et a indiqué que sa déclaration avait été mal comprise en France. « J'ai simplement répété ce que j'avais déjà dit auparavant. Et cela a peut-être été mal interprété en France. Le PSG est un grand club avec lequel Marco est sous contrat jusqu'en 2021, et où il a un salaire important. Reste le fait qu'il est normal qu'un joueur de son niveau, après cinq ans à Paris, s'interroge sur ses perspectives de carrière, avec l'espoir que le PSG se renforce pour gagner le seul trophée qui lui manque, la Ligue des Champions. Marco a de grandes ambitions, comme le PSG ou n'importe quel autre top club européen », a expliqué cette fois Donato Di Campli.