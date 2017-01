PSG : Krychowiak et Pastore out, Thiago Silva et Draxler incertains contre Metz

Dans : PSG, Coupe de la Ligue, Coupe.

Présent ce mardi en conférence de presse, Unai Emery a annoncé les forfaits de Krychowiak et Pastore pour la réception du FC Metz mercredi soir au Parc des Princes en quart de finale de la Coupe de la Ligue. « Pastore continue son travail avec le kiné et Krychowiak a une petite douleur au genou. Il y a aussi des doutes sur quelques joueurs. Thiago Silva qui ne s'est pas entraîné et Draxler a eu une petite douleur musculaire. On prendra une décision lors du dernier entraînement », a indiqué l'entraîneur du Paris Saint-Germain.