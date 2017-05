PSG : Kluivert à fond dans le mercato mais prudent sur son avenir

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain a presque définitivement dit adieu au titre de champion de France, suite à la victoire de l’AS Monaco sur le Lille OSC au Stade Louis II (4-0), et ce malgré le succès parisien sur Saint-Etienne (0-5). L’occasion pour Patrick Kluivert de faire un premier point sur le mercato, ce dernier ouvrant ses portes dans moins d’un mois désormais. Et c’est des éventuels départs qu’il était question dans les travées du Stade Geoffroy-Guichard, où les cas de Marco Verratti, Adrien Rabiot et Blaise Matuidi ont été évoqués par le directeur du football du PSG.

« Nous sommes en train de renégocier les contrats. Marco (Verratti) a un contrat jusqu’en 2021, Rabiot, je discute avec lui aussi actuellement. Nous parlons aussi avec Matuidi, nous verrons quelle sera la meilleure décision pour lui et pour le club. Concernant Maxwell, nous verrons » a expliqué le Néerlandais en zone mixte. Avant de sceller l’avenir des joueurs, la direction du PSG devra déjà clarifier la situation du dirigeant parisien, ce dernier étant régulièrement annoncé sur le départ ces dernières semaines. Et d'ailleurs Patrick Kluivert l'a malicieusement fait comprendre au détour d'une réponse : « Est-ce qu’on me verra la saison prochaine au PSG ? On verra (sourire) ».