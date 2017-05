PSG : JK Augustin s'explique et se fâche pour un like qui passe mal

Dans : PSG, Ligue 1, OGCN.

Dans la foulée de la victoire de Nice contre le PSG, Mario Balotelli avait chambré le club de la capitale via son compte Instagram. Et parmi les très nombreuses personnes qui ont liké ce message de l'attaquant italien du club niçois il y avait Jean-Kévin Augustin, son homologue du Paris Saint-Germain. De quoi forcément agacer certains supporters du PSG, lesquels ont rapidement fait savoir à JKA ce qu'ils pensaient de son attitude. Via les réseaux sociaux, Jean-Kévin Augustin a répondu à tout le monde et a dédramatisé toute cette polémique, qui selon lui, est totalement stérile et sans aucun fondement.

« Mario Balotellli fait partie des personnes que je suis sur les réseaux sociaux. J’ai bien vu la photo de sa célébration par rapport au match d’hier, mais le « like » qui m’est reproché n’est pas du tout une action volontaire de ma part. C’est à l’opposé de ce que j’ai dans la tête et le coeur par rapport au fait que nous ayons perdu le titre. Sans compter qu’il aurait fallu que je sois stupide pour agir de la sorte. Merci de ne pas en tenir compte. Quant à ceux qui se sont empressés de tirer des conclusions sans même me laisser le bénéfice du doute, et de m’insulter en criant au « respect », ça n’honore ni vous ni club », a rétorqué le jeune attaquant du Paris Saint-Germain.