PSG : Javier Pastore n'ose pas clasher Emery, mais...

Dans : PSG, Ligue 1.

Il aura fallu attendre la 53e minute du match PSG-Guingamp pour voir Javier Pastore entrer sur la pelouse du Parc des Princes afin de remplacer un Julian Draxler fantomatique. Et c’est une évidence, El Flaco a totalement changé la donne pour un Paris Saint-Germain qui se cherchait encore. Après la rencontre, Javier Pastore a bien évidemment été interrogé sur les choix d’Unai Emery, qui ne le titularise pas alors que l’Argentin a retrouvé toutes ses facultés physiques.

Et ce lundi, dans Le Parisien, Javier Pastore se mouille un peu, même s’il n’attaque pas frontalement l’entraîneur espagnol du PSG. « Si je suis satisfait de n’avoir débuté que contre Avranches ? Non, c’est sûr. J’étais un peu énervé dans la semaine, parce que je voulais jouer contre Monaco. Mais ce sont les choix de l’entraîneur et je les accepte. J’ai beaucoup parlé avec lui. Il me donne des justifications raisonnables. J’ai confiance en lui. Si je joue 15 minutes à tous les matchs, l’important c’est d’être décisif et d’aider l’équipe à gagner, comme contre Guingamp, explique, dans un premier temps, Javier Pastore, qui dévoile les motifs donnés par Unai Emery pour ne pas l’aligner plus régulièrement. Il y en a beaucoup, mais la plus importante, c’est que je n’ai pas été régulier cette saison à cause des blessures. Je n’étais pas à 100 %. C’est normal qu’il me mette titulaire un match puis remplaçant ensuite, pour ne pas enchaîner trop de minutes et me blesser. Je veux jouer tous les matchs, c’est normal quand on se sent bien. Mais l’important c’est de remporter ceux qui restent pour essayer de gagner ce titre. Après, si je joue ou pas, on verra ça à la fin du championnat. »