PSG : James Rodriguez d'accord avec le PSG, Henrique négocie

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Alors que l'entraînement doit reprendre mardi au Camp des Loges, le Paris Saint-Germain est plutôt très discret sur le plan du mercato. Tandis que les supporters commencent à s'impatienter un peu, même si aucune tisane ne leur a encore été préconisée par Nasser Al-Khelaifi, la rumeur enfle concernant la possible venue de James Rodriguez au PSG.

Si Antero Henrique est attendu en Espagne afin de rencontrer les dirigeants du Real Madrid,le compte Twitter @ParisUnited6, toujours bien rencardé, affirme ce lundi que James Rodriguez est d'accord pour rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. L'international colombien, transféré de Monaco à Madrid en juillet 2014 moyennant 80ME, n'entre plus vraiment dans les plan de Zinedine Zidane et à trois ans de la fin de son contrat avec les Merengue, il pourrait bénéficier d'un bon de sortie. C'est dans ce but que le directeur sportif du PSG va rencontrer les dirigeants madrilènes, mais avec en atout majeur l'accord du joueur pour venir à Paris. Il faut désormais savoir si cela sera suffisant pour aboutir à un transfert forcément onéreux. Car pour l'instant le Paris Saint-Germain a bien du mal à finaliser ses dossiers.