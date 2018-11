PSG : Tuchel demande à Mbappé de faire des progrès

Dans : PSG, Ligue 1.

Passé au travers du match aller face à Naples, où il avait notamment énormément souffert dans le duel face à Kalidou Koulibaly, Kylian Mbappé a une revanche à prendre.

L’attaquant parisien, forcément plus attendu contre un ténor italien qu’en Ligue 1, va devoir retrousser ses manches et afficher son meilleur niveau. Etre performant à chaque sortie, tout au long de la saison, rester dans son match et faire les bons choix, le natif de Bondy a encore des choses à améliorer dans son jeu, même s’il n’aime pas qu’on le lui rappelle. Xavi s’en est récemment chargé dans un entretien, et Thomas Tuchel en a profité pour rappeler que le métronome espagnol du grand Barça avait vu juste.

« Pour un joueur de 19 ans, Mbappé est incroyable, un des meilleurs joueurs du monde, il va être le meilleur du monde. Xavi a raison, il doit s'améliorer dans tous les aspects. Mais c'est tout à fait normal quand on a 19 ans », a livré l’entraineur parisien, qui tient à rappeler à son joueur, de manière douce, qu’il lui reste encore beaucoup de travail pour être encore meilleur. Est-ce que cela signifie que Kylian Mbappé a aussi encore du chemin à faire avant d’être désigné Ballon d’Or pour son année 2018 ?