PSG : Impuissant pour Verratti, le Barça révèle sa stratégie

Le FC Barcelone ne s’attendait peut-être pas à ça. Ravi de voir Marco Verratti afficher ses intentions, le club catalan pensait faire craquer le Paris Saint-Germain.

C’était sans compter sur la fermeté du président Nasser Al-Khelaïfi qui refuse d’envisager le départ de son milieu de terrain. Du coup, son homologue espagnol Josep Maria Bartomeu n’a pas d’autre choix, le Barça espère que Verratti parviendra à convaincre son supérieur. A l’image de Cesc Fabregas qui avait forcé son départ d'Arsenal en 2011.

« Nous voulons recruter Verratti et il veut venir. Mais pour l'instant, le PSG dit qu'il n'est pas à vendre, a confirmé le dirigeant du Barça à Sport. Nous préférons toujours rester discrets avec les joueurs qui nous plaisent. C'est le cas de Marco, il est jeune, il a un profil technique qui peut apporter quelque chose de différent à notre milieu de terrain. Le PSG a décidé qu'il ne le vendrait pas, et en France il n'y a pas de clause libératoire. On ne peut pas venir, payer et repartir avec le joueur. »

L’exemple Fabregas

« Le président du PSG m'a dit "je ne veux pas discuter de Verratti avec toi parce que je ne veux pas le vendre". Ils comptent sur lui pour les saisons à venir. Pour le moment, il n'y aucun moyen de le recruter. Nous devons mettre ce dossier de côté jusqu'à ce que le PSG se décide à négocier avec le Barça, a prévu Bartomeu. Il s'était passé la même chose avec Cesc, et finalement il était venu. De toute façon, le mercato se termine le 31 août. » Autant dire que ce feuilleton va durer tout l’été. En tout cas, Verratti refuse de partir au clash, lui qui vient de reprendre l'entraînement à Paris ce vendredi.