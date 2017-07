PSG : Henrique prêt à tenter un coup à 60 ME à Porto ?

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

En quête d'un nouveau milieu de terrain au cours de ce mercato d'été, le Paris Saint-Germain pourrait trouver son bonheur au Portugal.

Après avoir renforcé ses couloirs défensifs avec les arrivées de Yuri Berchiche à gauche et de Dani Alves à droite, le club de la capitale française planche désormais sur les autres dossiers, et notamment sur celui du milieu défensif. À la recherche d'un nouveau numéro 6 pour épauler Thiago Motta et Rabiot, mais surtout pour remplacer Grzegorz Krychowiak, indésirable dans l'effectif d'Unai Emery, Paris s'active. Ces dernières semaines, la piste menant à Fabinho était prioritaire, mais celle-ci s'est refroidie ces derniers jours sachant que le Brésilien de Monaco se dirige vers l'Atletico.

Par conséquent, le PSG a dû aller voir ailleurs. Et Antero Henrique aurait maintenant un œil attentif sur... Porto, son ancien club, et plus précisément sur Danilo. Selon le Correio da Manhã, le club francilien s'est effectivement renseigné sur le champion d'Europe portugais. À 25 ans, et sous contrat jusqu'en 2022, Danilo est estimé à 60 ME, soit le prix de sa clause libératoire. Un dossier onéreux et compliqué pour le PSG car le FC Porto veut le garder dans son effectif la saison prochaine, et aussi parce que Paris devra faire face à la concurrence menée par la Juventus. Pas simple...