PSG : Hatem Ben Arfa prépare déjà ses valises

Dans : PSG, Mercato.

Très rarement utilisé par Unai Emery, Hatem Ben Arfa déchante à Paris. Même si son attitude est impeccable sur et en dehors du terrain, ses apparitions sont de plus en plus rares, surtout que deux joueurs offensifs sont arrivés cet hiver. En plus de cela, ses entrées en jeu, comme face à Toulouse ce dimanche, ne sont pas vraiment décisives. Une situation que le meneur de jeu qui a explosé à Nice la saison passée ne peut pas digérer sur le long terme, affirme Ronan Folgoas, journaliste football au Parisien et pour qui l’avenir de Ben Arfa passe par un nouveau challenge dès l’été prochain.

« Je n'imagine pas une seconde que le PSG et Ben Arfa continuent sur cette lancée pour une deuxième saison. Donc, oui, la question d'un départ se posera très rapidement », a expliqué le journaliste. Un constat que le clan Ben Arfa effectuera très probablement à l’intersaison si la situation ne changeait pas. Surtout que le PSG s’est fixé comme objectif de faire venir un attaquant de pointe de haut niveau, alors que ces derniers mois, c’est bien à ce poste que HBA a eu le plus de temps de jeu. A noter que Paris ne s’opposera probablement pas au départ du joueur formé à Clairefontaine puis à Lyon, car la possibilité de faire une belle plus-value sur un joueur venu libre n’est pas non plus négligeable.